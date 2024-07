Dies bedeutet nach Ansicht der Studienautoren, dass die damalige Pest möglicherweise zum Bevölkerungszusammenbruch am Ende des Neolithikums beigetragen hat. Dieser als "neolithischer Rückgang" bekannte Bevölkerungseinbruch ließ vor etwa 5.000 Jahren große Teile der landwirtschaftlichen Bevölkerung in Skandinavien und Nordwesteuropa innerhalb weniger Jahrhunderte verschwinden. So registrierten die Forscher beispielsweise in einer der von ihnen analysierten Steinzeit-Familien mindestens drei Pestausbrüche über sechs Generationen hinweg.