Bislang ist die Forschung davon ausgegangen, dass diese Ausbreitung auch mit einer großen Migrationsbewegung einherging, sich die Gene der Phönizier somit immer weiter westlich finden lassen würden. Dem widerspricht nun aber eine Analyse alter DNA, die ein internationales Forschungsteam am Beispiel der Genomdaten von 210 Menschen aus der Antike vorgenommen hat. Die Wissenschaftler der Harvard University, der israelischen Reichman University in Herzliya und des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie untersuchten menschliche Überreste, die in 14 phönizischen und punischen archäologischen Stätten in der Levante (also im östlichen Mittelmeer), Nordafrika, Iberien und auf den Inseln Sizilien, Sardinien und Ibiza begraben waren. Das erstaunliche Ergebnis: Die Kultur hat sich verbreitet, ohne dass das Erbgut der Phönizier dominant geworden wäre.