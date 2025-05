Auch sein Versuch, die Funde mit anderen Plesiosauriern aus der Antarktis in Verbindung zu bringen, führte in die Irre. Erst ein neues, "hervorragend erhaltenes" Teilskelett brachte für das Team aus Kanada, Chile und den USA die finale Erkenntnis, dass es sich um eine eigene Art handelt, der sie dann gleich auch einen eigenen Namen gaben: Traskasaura sandrae. "Traska" nach Michael und Heather Trask, den Entdeckern des ersten Knochenstücks, "Saura" nach dem lateinischen Wort für Echse und "sandrae" nach Sandra Lee O'Keefe, einer Forscherin, die 2002 an der Beschreibung der Fossilien beteiligt war. Auf Deutsch also "Sandras Traskaechse".