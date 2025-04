Bis vor 5.000 Jahren war die Sahara grün. Fast zehntausend Jahre lang, während der "African Humid Period", gab es Wasser und Leben in dem Gebiet, das heute die größte Wüste der Welt ist. Damals lebten dort Menschen, die offenbar keine Vorfahren südlich der Sahara besaßen, aber durch kulturellen Austausch zu Viehhirten wurden und auch auf Neandertaler trafen. Das zeigen DNA-Analysen eines Forschungsteams des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig . Die DNA dieser Menschen fanden die Forscher im Takarkori Rock Shelter, einem Felsgebiet in Südlibyen.

Die fehlenden genetischen Übereinstimmungen mit Menschen, die damals südlich der Sahara lebten, lassen die begründete Vermutung zu, dass die Takarkori-Individuen lange isoliert geblieben waren. Allerdings sind sie laut den Forschenden genetisch sehr eng mit 15.000 Jahre alten Jägern und Sammlern verwandt, die während der Eiszeit in der Taforalt-Höhle in Marokko lebten. Diese wiederum werden mit der Iberomaurusischen Steinwerkzeugkultur in Verbindung gebracht, die der Zeit der grünen Sahara vorausging. Entgegen früheren Annahmen, so die Schlussfolgerung, gab es in dieser Zeit offenbar keinen Genfluss zwischen den Bevölkerungsgruppen südlich der Sahara und Nordafrikas.