Betrachtet man die unterschiedlichen Ausstattungen von Häusern als Ausdruck davon, dass deren frühere Bewohner offenbar unterschiedlich wohlhabend waren, dann stellt sich schnell die Frage, warum einige der ältesten Städte der Welt solche Unterschiede zugelassen haben? Wie können bis zu sechstausend Jahre alte Siedlungen wie Damaskus, Aleppo, Jerusalem oder Erbil so lange überdauern, wenn doch große Ungleichheit so oft als ungerecht empfunden wird?

Mehr noch: Nach der Auswertung von Daten aus hunderten Ausgrabungsstätten weltweit kommt ein Team internationaler Archäologen um Daniel Lawrence von der University of Durham in England zum Ergebnis, dass es einen zwar schwachen, aber signifikanten Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Überlebensdauer von Siedlungen gibt. Ungleiche Gesellschaften scheinen länger zu bestehen.

Für die Studie in der aktuellen Ausgabe der Proceedings of the National American Society of Sciences (PNAS) hatten Lawrence und Kollegen ein globales Datenset ausgewertet, das Informationen zu mehr als 1.000 Ausgrabungsstätten enthält, die über 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte repräsentieren. Dabei zeigte sich: Je größer die Netzwerke waren, in die eine einzelne Siedlung eingebunden war, desto stärker der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Stabilität.