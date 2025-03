Wissenschaftler haben eine in Bernstein konservierte Wespen-Art aus der Kreidezeit analysiert, die ihre Beute vermutlich mit einem Venusfliegenfallen-ähnlichen Hinterleib fing und bewegungsunfähig machte. Wie das chinesisch-dänische Forscherteam in seiner in BMC Biology veröffentlichten Studie schreibt, besaß Sirenobethylus charybdis einen aus drei Lappen bestehenden Bauchapparat. Der untere Lappen hatte eine paddelförmige Struktur mit einem Dutzend haarähnlicher Borsten, die optisch an eine Venusfliegenfallen-Pflanze erinnern.