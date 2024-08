Können wir mit uralter DNA die Dinos auferstehen lassen?

Bildrechte: Werner Siemens Foundation, Felix Wey

Anders, als man das vielleicht denkt, ist diese Struktur ein sehr haltbares, stabiles Molekül. Zumindest teilweise, sagt Warinner. "Das Problem ist nicht so sehr, dass DNA komplett zerfällt. Wir kennen DNA-Fragmente, die hunderte Millionen Jahre alt sind. Das Problem ist: DNA-Bausteine sind wie Perlen auf einer Schnur arrangiert. Und diese Schnur reißt im Laufe der Zeit in immer kleinere Abschnitte."



Die einzelnen Basenpaare bleiben also erhalten, aber die Stränge reißen. Menschliche DNA zum Beispiel ist in insgesamt 27 Chromosomen gespeichert. Chromosom 1 ist das Längste. Es enthält 250 Millionen Basenpaare. Nach dem Tod eines Menschen zerfällt es rasch in kleine Abschnitte, die dann nur noch einige Hundert Basen enthalten, oft auch weniger. Und dieser Zerfall geht erst sehr schnell, dann im Laufe der Zeit etwas langsamer.