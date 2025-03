Damit genügend Sauerstoff zur Verfügung stand, bedurfte es, so Tajika, erst "einiger massiver geologischer Ereignisse, um die Ozeane mit Nährstoffen zu versorgen, einschließlich des Wachstums der Kontinente und, wie wir in unserer Arbeit andeuten, intensiver vulkanischer Aktivität, von der wir wissen, dass sie in der Tat stattgefunden hat". Wichtig sei, dass diese Aktivitäten (und damit die Zunahme an Sauerstoff in der Atmosphäre) nicht linear erfolgt seien, sondern in Schüben, sogenannten "Whiffs", die in der Forschung die Verbindung herstellen zwischen den Vulkanausbrüchen und der Sauerstoffanreicherung.