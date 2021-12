Längst sind für die Forschung nicht mehr Knochen das Non-plus-Ultra als Quelle und DNA-Träger. Das Erbgut lässt sich inzwischen auch "körperfern" in winzigkleinen Partikeln in den Sedimenten archäologischer Fundstätte nachweisen. Und genau das hat jetzt wieder eine internationale Forschungsgruppe um Dr. Diyendo Massilani und Dr. Matthias Meyer am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig getan: Sie haben aus unberührten, bislang nicht analysierten Sedimentblöcken tierische und menschliche DNA gewonnen. "Das bietet aufregende neue Möglichkeiten, die geografische und zeitliche Verteilung früherer Menschen und anderer Organismen an Orten zu untersuchen, an denen ihre Skelettreste selten oder gar nicht vorhanden sind," erläutert Meyer, der seit Jahren daran arbeitet, das Potential von Sedimenten als DNA-Speicher zu erschließen.

Eingang zur Denisova-Höhle im Altai-Gebirge in Süd-Sibirien. Bildrechte: Bence Viola, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie

Sie benutzten nämlich das, was andere vor ihnen schon von Forschungsorten mitgebracht hatten: unberührte Sedimentschichten aus Ausgrabungsstätten tränkten sie in kunststoffähnlichem Harz (Polyester) und schnitten sie nach dem Aushärten in Scheiben. Unter den 40 Jahre alten Sedimentblöcken waren auch welche aus der Denisova-Höhle, einem Ort im Altai-Gebirge in Südzentral-Sibirien. Hier wurde zwar schon früher DNA von Neandertalern, Denisovanern und modernen Menschen gefunden, beispielsweise in Knochenresten. Da war die Ausbeute aber verglichen mit dem, was Massilani und das Team nun auswertete, jedoch klein. In nur wenigen Milligramm Sediment wurden dem Forschungsteam zufolge nun "erhebliche Mengen" an Neandertaler-DNA gewonnen, "viel konzentrierter als das, was wir normalerweise in losem Material finden", so Studien-Erstautor Diyendo Massilani.