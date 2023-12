Der Sommer 2023 gilt als heißester Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, global gesehen. Im arktischen Ozean schien das aber zunächst nicht die befürchtete starke Eisschmelze auszulösen. Das Meereis schmolz im August und September nicht so weit ab, wie erwartet. Es war sogar dicker, als in den Jahren zuvor. Das konnten die Forschenden der ArcWatch-1 Expedition feststellen. Der großräumige Einsatz des Messgerätes EM-Bird vom Helikopter des Forschungsschiffes Polarstern sowie von parallelen Flugzeugkampagnen zeigte: Die Dicke des ebenen Meereises betrug auch Anfang September noch 1,2 Meter – mehr als im Sommer 2020 oder zum größten Meereisminimum 2012.

Meereisphysiker Dr. Thomas Krumpen erklärt die beobachtete Anomalie so: "Wo in den letzten Jahrzehnten die Schollen vorwiegend von den sibirischen Schelfen in das Eurasische Becken drifteten, kam das Eis dieses und auch letztes Jahr aus dem kanadischen Becken, ohne Kontakt zum flachen Schelf. Das ist ein ungewöhnlicher Verlauf der Transpolardrift." Die Ursache beruht vermutlich auf einem Phänomen von ungewöhnlich stabilen Tiefdruckgebieten, die den Sommer über das Eis auf dem sibirischen Schelf zusammen hielt und verknüpft war mit einer Zufuhr kalter Polarluft.