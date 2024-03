Viele junge Menschen machen sich Gedanken über einen Jobverlust, finanzielle Nöte, Arbeitsunfähigkeit. Kurz gesagt: Sie haben Angst vor Armut. Aber was heißt das konkret? Für unseren Podcast haben wir mit Olivier David gesprochen. Er ist Autor und Journalist und war in seiner Kindheit und Jugend von Armut betroffen. Er meint, dass Armut ein strukturelles Problem ist. Die Angst davor, arm werden zu können, ist für ihn ein Thema, das in erster Linie Menschen betrifft, denen es finanziell eigentlich gut geht. Tatsächlich von Armut Betroffene hätten nämlich gar keine Zeit und Kraft, sich mit ihren Ängsten auseinander zu setzen. Wir haben außerdem noch mit Anna gesprochen. Anna heißt in Wirklichkeit anders, sie möchte lieber anonym bleiben. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Kein leichter Job, denn das Geld spielt überall und ständig eine Rolle. Was ihr im Alltag hilft und wie sie mit Existenzängsten klar kommt, erzählt sie sehr offen und ehrlich.