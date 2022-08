Flug zum Mond Mission Artemis: Nasa gibt "Go" für 29. August

In der Flugbereitschaftsprüfung für die Mondmission Artemis I haben Rakete SLS und Raumkapsel Orion ein wichtiges "Go" bekommen. Momentan sieht es ganz so aus, als könne die Mondmission von Nasa und Esa am 29. August starten – aber auch am Starttag selbst muss alles stimmen.