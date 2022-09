Für die neue Ära der Weltraumforschung, die nun beginne, sei es für Astronauten von entscheidender Bedeutung, eine gute Grundlage für Wissen über planetarische Geologie zu erhalten, so Alexander Gerst. "Es ist die nächste Stufe nach oben – die Integration von Lehren aus der Vergangenheit der Erde in die zukünftige Mond- und Marsforschung."

Das Pangaea-Geologietraining führt Alexander Gerst und seine Raumfahrtkollegin Stephanie Wilson zunächst in die italienischen Dolomiten: In der Bletterbachschlucht sollen die beiden Astronauten Unterricht über Marsgeologie und Asteroiden bekommen, heißt es von der Esa. Danach folgt eine Untersuchung des Ries-Kraters in Deutschland – das ist einer der am besten erhaltenen Einschlagkrater der Erde. Im November 2022 besichtigen Gerst und Wilson dann die vulkanischen Landschaften auf der spanischen Insel Lanzarote.