"Der Launch Direktor verzichtet auf den heutigen Startversuch von Artemis I." So einfach und klar machte das Nasa-Team den Traum vom Start zum Mond am 3. September zunichte. Grund war ein "Wasserstoffleck in einer Schnellkupplung, einer Schnittstelle zwischen der Flüssigwasserstoff-Treibstoffzufuhrleitung und der Rakete des Space Launch System (SLS)", wie die Nasa in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Doch dieser Startabbruch ist nur ein weiterer Punkt auf der langen Pannenliste, die das Projekt Artemis seit Jahren begleitet. Denn eigentlich sollte die Supermondrakete SLS (Space Launch System) bereits 2017 das erste Mal unbemannt Richtung Mond abheben. Die Kosten stiegen (auf mittlerweile über vier Milliarden Dollar pro Rakete) und die Verzögerungen hielten an. Im vorigen Jahr lauteten die Begründungen: Covid-19-Pandemie, Herausforderungen bei der Entwicklung und vom US-Kongress nicht ausreichend genehmigte Mittel im Zusammenhang mit dem HLS-Wettbewerb. HLS steht für Human Landing System (dt. Landesystem für Menschen).

Mehrfache Verschiebungen in diesem Jahr

Die nächsten Startfenster sollten sich dann im Frühjahr 2022 öffnen. Die wurden verschoben auf Juni/Juli, da sich bei den vorher nötigen Tests, insbesondere dem WDR (das steht für Wet Dress Rehearsal, eine Art Generalprobe mit Betankung) Ostern Probleme zeigten. Nach dem zweiten WDR verkündete die Nasa dann die Starttermine für Ende August und Anfang September. Doch der Versuch am 29. August wurde abgebrochen. Es gab Sensor- und Betankungsprobleme. Und die scheint die Nasa bis zum neuen Startermin am Sonnabend (3.9.) offenbar nicht gelöst zu haben. Ganz im Gegenteil.

"Das Problem ist noch schlimmer als beim ersten Startversuch", so Martin Tajmar, Professor für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden, der bereits den ersten Fehlstart bei MDR WISSEN live kommentiert hatte. Es sieht fast so aus, als ob die Nasa die Launchfenster nutzen würde, um Testdaten zu sammeln, so Tajmar. "Das hätte man besser vorbereiten sollen und können." Und zwar bevor man die Rakete auf den Startplatz fährt.

Blick in die Montagehalle, das VAB (Vehicle Assembly Building), in die die SLS-Rakete der Mondmission Artemis I jetzt zurück muss. Bildrechte: Nasa/Lee Mohon