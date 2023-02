Auf der roten Liste gibt's "ausgestorben" gleich zweimal. Bildrechte: IUCN/MDR WISSEN

Denn was nicht mehr in der Wildnis lebt, seinen Beitrag zum Ökosystem leistet und Teil einer mannigfaltigen Biodiversität ist, ist so von der natürlichen Sache her ausgestorben. Häufig ist der Weg in die Gefangenschaft eine Einbahnstraße: Expertinnen und Experten zufolge ist die Auswilderung von Dutzenden bedrohten Arten, die nur noch in Zoos und ähnlichen Einrichtungen vorkommen, eine enorme Herausforderung. "Trotz heldenhafter Anstrengungen kommt Scheitern genauso häufig vor wie Erfolg", sagte Donal Smith vom Londoner Institute of Zoology (ZSL). Smith ist Erstautor einer im Fachmagazin "Science" veröffentlichten Bestandsaufnahme der 84 Tier- und Pflanzenarten, die 2022 auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als in der freien Wildbahn ausgestorben galten und nur noch in Zoos, Aquarien, botanischen Gärten oder Saatgutbanken vorkommen.