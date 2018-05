Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte und für die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (EVA) in Leipzig ein Grund zur Freude. "Die Population der Berggorillas im Virunga-Vulkan-Gebiet hat sich in den letzten drei Jahrzehnten trotz intensiver Gefährdung durch Wilderei, Habitatverschlechterung und Bürgerkrieg mehr als verdoppelt”, sagt Martha Robbins, Wissenschaftlerin und Gorilla-Expertin am EVA in einer Pressemitteilung.