Ab 1990 wurden auch in den neuen Bundesländern die Felder nach westlichem Bedarf bestellt und die Bewirtschaftung auf Effizienz getrimmt: mehr Weizen, mehr Raps und weniger Vielfalt. Die neue Technik rückte selbst dem letzten Halm am Feldrain zu Leibe. Die EU-Regelung, Brachflächen in der Landwirtschaft zu fördern, schaffte vorübergehend Erleichterung: Insekten und Kleinsäuger konnten sich ansiedeln, der Tisch für die Wald- und Wiesenvögel war wieder reichlicher gedeckt. Damit war es jedoch 2007 vorbei. Der Anbau von Energiepflanzen für Biosprit nahm Fahrt auf und damit auch wieder die großflächigen Monokulturen. Am deutlichsten leidet unter dieser Entscheidung die Grauammer, deren Bestand ab 2009 deutlich abnahm.