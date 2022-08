Vorerst, weil man durchaus plane, die Zahlen im kommenden Jahr zu veröffentlichen. New Scientist moniert in diesem Zusammenhang aber die Beiläufigkeit dieser Entscheidung und das zudem ungünstige Timing – und verwies dabei auf die Weltnaturkonferenz der UN im Dezember in Montreal. Diese wolle man zunächst abwarten, so das verantwortliche Ministerium. Die Entscheidung löst bei Naturschützenden und -forschenden Kopfschütteln aus: "Das wäre so, als würden wir die Feuerwehr inmitten eines Überraschungsangriffs zurückhalten, um uns erstmal zu berappeln und überlegen, was wir tun könnten", so zitiert das Blatt den Naturforscher und Fernsehmoderator Chris Packham, der die jetzt nur noch kleine zu veröffentlichende Datenauswahl als feiges Rosinenpicken bezeichnet.