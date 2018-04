Langfristiger Cannabis-Konsum wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Ablagerungen in den Herzarterien in Verbindung gebracht. Doch nun haben Wissenschaftler in einer Langzeitstudie der Universität Bern herausgefunden, dass nicht der Konsum von Cannabis das Problem ist. Vielmehr ist der gleichzeitige Tabakrauch Hauptursache für die Verkalkung der Arterien.