Aspartam ist einer von elf Süßstoffen, die in der EU zugelassenen sind. Die neue Einstufung als "möglicherweise krebserregend" stammt von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon. Sie gehört zur UN Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die IARC veröffentlichte ihre Erkenntnisse am Freitag in der Fachzeitschrift "The Lancet Oncology". Sie sah in drei Studien mit Menschen begrenzte Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer bestimmten Form von Leberkrebs (hepatozelluläres Karzinom).