Worum geht es bei Assassins‘ Creed In Assassin's Creed geht es um die jahrhundertealte Feindschaft von zwei Geheimbünden. Der Gamer schlüpft in der aktuellen Version "Valhalla" in die Rolle des Wikinger-Protagonisten Eivor, Anführer der Assassinen, der gegen die Templer kämpfen muss. Die Kämpfe werden in den Spielen über viele verschiedene Epochen der Geschichte ausgetragen. Die Handlung spielt deshalb zum Beispiel zur Zeit der Kreuzzüge, des Alten Ägyptens, der Französischen Revolution oder im Kinofilm der Spanischen Inquisition.