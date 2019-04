Durch die geringe Schwerkraft des Asteroiden könnte ausgeworfene Materie in die Umlaufbahn des Himmelskörpers gelangt sein und möglicherweise Schaden an der Sonde anrichten. "Also ist der Plan, bis zum 25. April zu warten und sich dann den Krater anzuschauen", sagt Patrick Michel vom französischen Côte d'Azur-Observatorium, der als Forscher an der japanischen Mission beteiligt ist. "Das sind für uns erste spannende Daten, die wir mit Simulationen vergleichen können." Hayabusa2 soll dabei nicht nur schauen, was sie für Schaden angerichtet hat, sondern vor allem Bodenproben aus dem Inneren des Asteroiden entnehmen.

Doch nicht nur bei der Beschaffenheit der Kleinplaneten will man besser vorbereitet sein als bei Deep Impact oder Armageddon. Zum Monatswechsel findet die 6. Konferenz zur Verteidigung unseres Planeten statt. An der 2019 IAA Planetary Defense Conference in Washington sind auch die NASA und die ESA mit dabei. Die Beteiligen wollen dort den Ernstfall proben: In einem fiktiven Szenario wurde am 26. März ein Objekt entdeckt– also ein Meteoroid oder Asteroid –, das der Erde gefährlich nahe kommt. Die Chance steht eins zu hundert, dass das Objekt 2027 in die Erde einschlagen wird. Auch in unser wirklichen Welt besteht dieser Grenzwert: Ab einer Impakt-Wahrscheinlichkeit von eins zu hundert besteht Handlungsbedarf. In dem Experiment sollen dann Strategien besprochen werden, das Objekt zu erkunden, es abzuwehren oder den Einschlag abzumildern.