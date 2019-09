Bereits 2016 hatten NASA und EASA das Vorhaben der Öffentlichkeit präsentiert. Doch die Prüfung und Genehmigung einer Weltraummission nimmt oft Jahre in Anspruch, die Entwicklung und Fertigung des nötigen Equipments ebenso. Inzwischen baut die NASA bereits ihre Sonde "DART" (Double Asteroid Impact Text), die der ESA befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Es wird also noch dauern, bis es gesicherte Erkenntniss dazu gibt, ob Asteroiden tatsächlich von ihrem Kurs auf die Erde abgelenkt werden können. Bis dahin können wir nur hoffen, dass uns nicht der "Himmel auf den Kopf fällt", wie Asterix und Co. es befürchteten. Oder wir genießen bis dahin die Asteroiden, die uns als Sternschnuppen den Nachthimmel verschönern.