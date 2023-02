NEOMIR-Mission ESA plant Weltraum-Teleskop gegen Asteroiden aus der Sonne

Collage mit sechs planetaren Radarbeobachtungen von 2011 AG5. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Fliegendes "Empire State Building" Ein spektakuläres Bild vom bisher längsten Asteroiden, der jemals von einem planetarischen Radar aufgenommen wurde, ist unterdessen der NASA gelungen. Eine 70-Meter-Antennenschüssel des Deep Space Network der US-Raumfahrtbehörde in Barstow/Kalifornien erfasste am 3. Februar den Asteroiden 2011 AG5 während eines Vorbeifluges an der Erde erstmals detailliert. Der Planetoid ist nach NASA-Angaben 500 Meter lang und 150 Meter breit, womit seine Abmessungen in etwa mit denen des Empire State Buildings in New York vergleichbar sind. Gefahr für die Erde bestand durch das fliegende "Hochhaus" allerdings nicht. 2011 AG5 passierte die Erde in einer Entfernung von 1,8 Millionen Kilometern, was in etwa der fünffachen Erde-Mond-Distanz entspricht.