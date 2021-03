Sinusvenenthrombosen sind sehr schwere Erkrankungen, so Cichutek. Die Blugreinnsel im Gehirn können schwere Schlaganfälle verursachen, treten seltener auf als gewöhnliche Thrombosen. Wer in den letzten vier bis 16 Tagen geimpft wurde und immer noch Nebenwirkungen wie starke Kopfschmerzen oder Einblutungen in der Haut hat, sollte zum Arzt gehen, so Cichutek. Bei wem die Impfung 16 Tage oder länger her ist, für diejenige oder denenigen gibt es Entwarnung.

Wie oft treten Sinusvenenthrombosen auf?

Diese Art der Thrombose tritt in der allgemeinen Bevölkerung circa zwei bis fünf mal pro einer Millionen Personen pro Jahr auf. Es gibt allerdings auch Studien, die bis zu 15 Fälle pro Million angeben. Laut Prof. Dr. Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), treten sie in Deutschland einmal pro 100.000 Einwohner und Jahr auf.

Frauen sind häufiger als Männer betroffen und wahrscheinlich spielen Hormone eine Rolle. In der späten Schwangerschaft, im Wochenbett und bei Frauen, die die Antibabypille einnehmen, sehen wir die Sinusvenenthrombosen am häufigsten. Prof. Dr. Peter Berlit, Gesellschaft für Neurologie

Zum Vergleich: Bei 1,6 Millionen Geimpften in Deutschland entsprächen sieben Fälle insgesamt circa vier Fällen pro einer Million Geimpfter seit Start der Impfungen Anfang Februar.

"Dies dürfte der Anlass sein, die Impfung nunmehr auch in Deutschland auszusetzen, bis alle Fälle inklusive Verdachtsfälle in Deutschland und Europa restlos aufgeklärt sind", so Prof. Dr. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin der München Klinik Schwabing.

EMA berät am Donnerstag

Um das Risiko einschätzen zu können, muss jetzt jeder Einzelfall geprüft werden. Und auch die Daten aus Europa insbesondere aus Großbritannien werden dann ausgewertet, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag über Astrazeneca berät. Denn "in England wurde der Astrazeneca-Impfstoff schon viel häufiger verabreicht, als in Deutschland – ich schätze circa zehnmal mehr. Dort wurden diese Symptome bisher nicht beobachtet", erklärte Prof. Dr. Stephan Becker, Leiter des Instituts für Virologie, Philipps-Universität Marburg.

Und bei der Bewertung wird auch eine Rolle spielen, dass Thrombosen ebenfalls bei Covid-19 bekannt sind, wenn das Immunsystem durch die Erkrankung massiv hochreguliert wurde. "Und im Rahmen dessen kann eine erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes und damit eine erhöhte Thromboseneigung auftreten", so Prof. Dr. Peter Berlit. "Und so kommt es zu Thrombosen nicht nur in den peripheren Venen und in den Lungen, sondern selten auch in den Hirnvenen."