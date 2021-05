Astrazeneca hingegen verwendet ein Adenovirus als sogenannten Impfvektor, um die Erbinformation für das Spikeprotein in den Körper zu schleusen. Das Problem daran: Der Köper bildet nicht nur eine Immunreaktion gegen das Spikeprotein, sondern auch gegen die Adenoviren. Die Immunantwort auf diese eigentlich harmlosen Erkältungsviren lässt zwar rasch nach. Aber nach drei oder vier Wochen ist sie noch nicht weit genug abgeklungen. Wird dann bereits die zweite Impfdosis gegeben, mach das Immunsystem einen Teil des Impfstoff wirkungslos. Das Schutzniveau sinkt.

"Studien haben klar gezeigt, dass die Effektivität bei einem Abstand von weniger als sechs Wochen nur 55 Prozent beträgt und erst bei einem Abstand von zwölf Wochen bei über 80 Prozent liegt! Das ist schon ein gewaltiger Unterschied", sagt Carsten Watzl, Immunologe an der an der TU Dortmund. "Daher muss man den Menschen klar sagen: Wenn Sie Ihren Impfabstand bei Astrazeneca verkürzen, um damit schneller in den Genuss von Lockerungen zu kommen, machen Sie das auf Kosten ihres Immunschutzes!"