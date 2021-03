Impfung führt in seltenen Fällen zu ungewollten Antikörpern die Blut verklumpen

Sind die Adenoviren schuld?

Der Mechanismus ähnele einer Erkrankung, die "Heparin-induzierte Thrombozytopenie" (HIT) genannt wird. Dabei lagert sich der Blutgerinnungshemmer Heparin an den Blutplättchen an. Die Antikörper attackieren dann diese Klumpen aus Heparin und Blutplättchen und führen zu größeren Verklumpungen. Im Fall der Impfung haben Mediziner den Verdacht, dass es ein Teil der Adenoviren war, der die Rolle von Heparin übernommen und damit die Kettenreaktion ausgelöst hat. Dass es das Spikeprotein von Corona ist, halten sie für weniger wahrscheinlich, denn dann müsste die Reaktion auch bei den anderen Impfstoffen auftreten und dafür gibt es bislang nur wenige Anzeichen. Greinacher und Kollegen nennen die beobachtete Komplikation nun "impfungsinduzierte Immun-Thrombozytopenie (VIPIT)".

Robert Klamroth, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH), geht davon aus, dass es noch mehr Fälle gibt, die sich nicht nur auf die Sinusvenen beschränken. "Die Aktivierung der Blutplättchen durch die Antikörper erzeugt dann Thrombosen an atypischen Orten, wie zum Beispiel in der Sinusvene im Gehirn, aber sicher nicht nur dort", schreibt er in einem Statement für das Sciencemediacenter Deutschland. "Wir kennen mittlerweile Einzelfälle von Patienten aus Italien und England, bei denen eine solche Thrombose zum Beispiel in der Bauchvene oder sogar in der Arterie aufgetreten ist. Ich denke, wenn man dort genauer nachschaut, wird sich das nicht nur auf die zerebralen Sinusthrombosen beschränken.”

Möglicherweise auch mehr Fälle in Großbritannien

Nebenwirkung kann therapiert werden

Alice Assinger von der Medizinischen Universität Wien, glaubt aber, dass diese Todesfälle verhindert werden können, wenn die Nebenwirkung rechtzeitig entdeckt wird. "Da dieser Mechanismus in abgewandelter Form bereits bekannt ist, gibt es eine Therapiemöglichkeit für die Patienten, was sehr beruhigend ist. Noch beruhigender ist die Tatsache, dass jedes mittelgroße Krankenhaus über diese Therapiemöglichkeit verfügt und Patienten damit rasch und sicher geholfen werden kann", schreibt sie zu der Studie aus Greifswald. "Weiter empfehlen die Autoren die Gabe von 'direct oral anticoagulants' (DOACs) anstelle von Heparin bei diesen Patienten. Diese Medikamente werden sehr häufig bei Patienten mit erhöhtem Thrombose-Risiko verschrieben und gelten ebenfalls als sicher und erprobt."

Alle Experten sind sich allerdings auch darin einig, dass noch viele Details hinter der Nebenwirkung unklar sind und weitere Studien gemacht werden müssen. Sie könnten dann auch klären, ob mit dieser Nebenwirkung auch bei den anderen Vektorimpfstoffen wie "Sputnik V" oder "Johnson & Johnson" gerechnet werden muss.

