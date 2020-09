Eine Transverse Myelitis kann reichlich unangenehm werden. Dabei entzündet sich ein Teil des Rückenmarks. Je nachdem, welcher Abschnitt entzündet ist, erleben Erkrankte Gefühlstaubheit, Lähmungen oder Muskelschwächen. Laut einem Bericht der New York Times trat eine solche Transverse Myelitis jetzt bei einem Teilnehmer von AstraZenecas Impfstoffstudie gegen Corona auf. Der Pharmakonzern hat daher vorläufig weitere Testimpfungen gestoppt.

Noch ist völlig unklar, ob die Rückenmarksentzündung eine Nebenwirkung des Impfstoffs oder ob sie rein zufällig aufgetreten ist. Das soll die nun angelaufene Untersuchung zeigen. Eine Transverse Myelitis kann durch Viren ausgelöst werden aber auch eine Autoimmunrekation sein, also ein Überschießen der Köprerabwehr.

Diese Art der Impfstoffentwicklung ist ein gegen viele andere Viruserkrankungen erprobtes Verfahren. Es wird auch von den russischen Medizinern verwendet, deren Kandidat bereits an einzelne Personen in Russland ausgegeben wird.

Trotzdem kann es natürlich zu Nebenwirkungen kommen. Dass eine solche potenzielle Komplikation in der laufenden klinischen Studie aufgetreten ist, ist im Grunde eine gute Nachricht. Der Fall illustriert, warum diese Tests wichtig sind und nicht übersprungen werden sollten. Diese Notwendigkeit hatten die Chefs mehrerer Pharmafirmen, darunter auch AstraZeneca, gerade in einem Statement betont. Sie wehren sich damit auch gegen US-Präsident Trump, der bis November einen Impfstoff präsentieren will, um seine Chancen einer Wiederwahl zu erhöhen.