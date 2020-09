Äquinoktium: Astronomischer Herbstbeginn

Äquinoktium bedeutet Tag-und-Nacht-Gleiche und markiert die beiden Tage im Jahr, an denen Tag und Nacht gleich lang sind. Das passiert jedes Jahr genau zweimal: Im September markiert dieses Datum den astronomischen Herbstanfang. In der Astronomie ist es der Zeitpunkt, an dem sich die Bahnen von Himmelsäquator und Ekliptik schneiden. Was genau das bedeutet: