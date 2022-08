Nasa testet Asteroiden-Abwehrsystem

In den vergangenen Monaten überprüfte das DART-Untersuchungssystem die genaue Umlaufbahn des Asteroiden um seinen größeren Partner mit mehreren leistungsstarken Teleskopen in Arizona und Chile. Dabei suchen die Forschenden unter anderem nach Veränderungen der Helligkeit der Himmelskörper. Solche Veränderungen sind ein Hinweis darauf, dass einer der beiden Asteroiden am anderen vorbeizieht – so können die Forschenden deren Umlaufbahnen besser nachvollziehen und beispielsweise genau feststellen, wie lange Dimorphos braucht, um Didymos zu umkreisen. Die aktuellen Ergebnisse dieser Beobachtungen stimmen mit früheren Berechnungen überein. "Wir haben jetzt wirklich großes Vertrauen, dass das Asteroidensystem gut verstanden wird und wir verstehen können, was nach dem Einschlag passiert", sagt Nick Moskovitz, Astronom am Lowell-Observatorium in Flagstaff, Arizona, und Co-Leiter der Beobachtungen.