Start des CHEOPS-Weltraumteleskops verschoben

Mit der CHEOPS-Mission (CHaracterising ExOPlanets Satellite) will die Europäische Weltraumorganisation (ESA) mehr über die nächsten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems erfahren. Dafür soll ein Weltraumteleskop in die Erdumlaufbahn gebracht werden, das etwa 500 Sterne mit bereits bekannten Planetensystemen beobachten soll.

Die CHEOPS-Mission soll über dreieinhalb Jahre laufen und dabei etwa 500 Sterne und ihre Planetensysteme beobachten. Allein der Start der Mission steht exemplarisch für die internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt: An der ESA-Mission beteiligen sich insgesamt elf Länder, mit der Schweiz als wichtigstem Partner. Der Satellit selbst wird mit einer russischen Sojus-Rakete vom französischen Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch Guyana aus ins All befördert.