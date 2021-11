IXPE soll mit Röntgenblick tief ins Universum schauen

Die Raumsonde IXPE soll das Universum mit Röntgenstrahlen durchforsten. Am 9. Dezember soll es in den Weltraum aufbrechen und in einer kreisförmigen Umlaufbahn von 540 Kilometern die Erde umrunden. Der Blick des Weltraumteleskops soll in die Tiefen des Universums auf Schwarze Löcher und Pulsare gerichtet werden. Mehr dazu: