Heute ist Marsfinsternis

Kalte, klare Winternächte eignen sich besonders gut für die Himmelsbeobachtung. Mond und Mars bieten dafür Anfang Dezember ein kleines Spektakel. Im Laufe der Tage kommen sie sich am Himmel immer näher. Bereits am Abend des 7. Dezember gehen die beiden nach Sonnenuntergang im Osten gemeinsam auf. Links unten der Mars, rechts darüber der Mond. Wer etwas weiter nach rechts oben schaut, bekommt ganz nebenbei noch einen Blick auf das Siebengestirn, die Plejaden (noch etwas weiter Uranus und deutlich weiter in gleicher Richtung Jupiter, der Vollständigkeit halber).

8. Dezember 06:00 am Morgen, Richtung Westen. Der Mars (links oben am Mondrand) verschwindet hinter dem Vollmond. Bildrechte: Stellarium.org

Aber zurück zu Mond und Mars. Im Laufe der Nacht zum 8. Dezember wandert der Mars immer dichter an den Mond heran, der an diesem Tag in seine Vollmondphase tritt. Bis er am Morgen gegen 6 Uhr unserer Zeit hinter den Mond tritt. Dann stehen die beiden bereits tief im Westen, nur noch gut 20 Grad über dem Horizont. Wenn der Mars wieder hinter dem Mond hervortritt, sind es sogar nur noch elf Grad. Wer freien Blick in den Westen hat, kann sie dann, wenn das Wetter es zulässt, sogar noch sehen, denn die Sonne wird an diesem Tag erst nach 8 Uhr aufgehen.