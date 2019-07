Mondfreunde in Mitteldeutschland werden am Dienstagabend (16. Juli) wahrscheinlich enttäuscht. Über Europa ist dann zwar eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Dabei wird der Kernschatten der Erde für ungefähr drei Stunden über die sichtbare Mondoberfläche ziehen und in seiner größten Ausbreitung mehr als die Hälfte von ihr verdecken. Doch im MDR Sendegebiet verhindert dann aller Voraussicht nach eine dichte Wolkendecke den Blick auf das Schauspiel.

"Am wahrscheinlichsten ist eine Beobachtung noch in Süd-Thüringen möglich", sagt Peter Weber vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Denn südlich des Rennsteigs reiße die Wolkendecke auf, die seit einigen Tagen von der Nordsee her über Norddeutschland ziehe. Das werde auch am Dienstagabend vorraussicht so bleiben. Da es sich um eine sogenannte Stratocumulusdecke handele, sei eine Beobachtung der Mondfinsternis auch auf dem Brocken oder dem Fichterlberg wahrscheinlich nicht möglich. "Die Obergrenze der Wolken liegt aktuell bei etwa 1.500 Metern", sagt Weber.



Bessere Beobachtungsbedingungen erwarten die Meteorologen für Bayern und das südliche Hessen. Dort ist der Himmel nach aktueller Prognose klar, wenn die partielle Mondfinsternis am Dienstagabend gegen 22 Uhr mit einem leichten Schatten auf der linken Seite des Mondes beginnt. Dieser Kernschatten der Erde breitet sich über der oberen Mondhälfte weiter aus und erreicht gegen 23:30 Uhr sein Maximum. Gegen 01:00 Uhr endet die Finsternis.