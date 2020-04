Neue Sojus-2.1a: Start zur ISS trotz Corona

Durch die digitale Flugsteuerung der Sojus 2.1a ist es möglich, dass die Rakete direkt nach dem Start ein Rollmanöver um ihre Längsachse durchführen kann. So ein Manöver konnte man sehr eindrucksvoll bei den Space-Shuttle-Starts beobachten. Durch dieses Manöver fliegt die Rakete dann quasi in die richtige Richtung, wenn sie ihr sogenanntes "Gravity-Turn"-Manöver durchführt. Dabei kippt die Rakete in Richtung Erde, während sie aber weiter an Höhe gewinnt. Die Rakete muss am Ende ungefähr parallel zur Erdoberfläche fliegen und nicht nur gerade nach oben.

Andreas Schuetz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)