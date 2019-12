Nun wollen die Amerikaner an alten Ruhm anknüpfen. Die US-Regierung hat 6,8 Milliarden US-Dollar in neue Raumfahrzeuge investiert. 4,2 Milliarden US-Dollar davon wurden dem Unternehmen Boeing versprochen. Die restlichen 2,6 Milliarden gingen an die bemannte Raumfahrtkapsel "Dragon" von SpaceX.

Das Starliner-Raumschiff soll bei seinem ersten Flug an die ISS andocken, wird dann aber lediglich eine Dummypuppe an Bord haben. An ihr werden auch die neuen Raumanzüge getestet, die die künftigen Passagiere des Starliners tragen sollen. Sie sollen leichter und beweglicher sein, als bisherige Modelle. Am 28. Dezember soll es den Rückweg zur Erde antreten.