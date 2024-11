Schaulustige haben in den kommenden Tagen wieder Chancen auf Sternschnuppen am morgendlichen Nachthimmel. Schnell, aber vergleichsweise selten werden vom 13. bis 30. November die Meteore des Leonidenstroms in der Dunkelheit aufleuchten. Hobbyastronomen erwarten bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde um den Höhepunkt am 17. November. Dafür gilt: Frühaufsteher haben die besten Chancen – das Maximum wird gegen 5 Uhr morgens erreicht.