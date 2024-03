Forschende haben Wasser in der Scheibe eines jungen Stern gefunden, genau dort, wo sich möglicherweise Planeten bilden. Ermöglicht wurde die Entdeckung durch das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), an dem die Europäische Südsternwarte (ESO) beteiligt ist.

In einer solchen Lücke innerhalb der Staubscheibe konnten Astronomen nun eine beträchtliche Menge an Wasser entdecken. Insgesamt sei es mehr als dreimal so viel wie alle Ozeane der Erde beherbergen. Dieser Fund deutet darauf hin, dass Wasserdampf die chemische Zusammensetzung von Planeten, die sich in dieser Region bilden, beeinflussen könnte.



Die Astronomen nehmen an, dass dort, wo es kalt genug ist, das Wasser auf den Staubpartikeln gefriert, Dinge besser aneinander haften, was ein idealer Ort für die Planetenbildung wäre.