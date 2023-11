Schwarze Löcher saugen die Materie in ihrer Umgebung auf. Wie das aber in der engeren Umgebung dieser Objekte konkret abläuft, was beispielsweise genau passiert, wenn Gas den sogenannten Ereignishorizont überschreitet, also die letzte Grenze, hinter der es keinerlei Rückkehr mehr gibt aus dem Loch heraus, diese Vorgänge sind nach wie vor Gegenstand der Forschung. Jetzt konnte ersten Mal ein von Wissenschaftlern nachvollziehen, wie molekulares Gas ein supermassives schwarzes Loch (SMBH) speist, und zwar in dessen engem Umfeld.