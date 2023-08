Besonders in den dunklen Monaten kann man auf der Erde Polarlichter erkennen. Je näher die Sonne an ihre Maximalphasen der Sonnenaktivitäten rückt, desto eher können solche bunten Lichter auch in den frühen Sommermonaten beobachtet werden. Genau dies war in diesem Jahr auch über (Mittel-)Deutschland zu bewundern. Verursacht werden diese phänomenalen Lichtschauspiele durch den Sonnenwind, der auf die Erde trifft.

Das Problem an dem Sonnenwind ist, dass die astronomische Fachwelt diesen bisher kaum versteht oder vielmehr die Prozesse, die zu seiner Entstehung führen, nicht nachvollziehen kann. Bis jetzt. Denn einem Forschungsteam ist es gelungen, etwas von diesem Geheimnis zu lüften. Dies gelang ihnen mit der Hilfe von Daten der Sonnen-Raumsonde Parker Solar Probe von der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa.

Die Raumsonde näherte sich auf etwa 20,9 Millionen Kilometer an die Sonne an (zum Vergleich: die Erde ist rund 149,6 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.) Bei dem Annäherungsflug konnten die Instrumente der Sonde feine Strukturen des Sonnenwindes aufspüren, die in der Nähe der Photosphäre – also der untersten Schicht einer Sternenatmosphäre – entstehen. Eine künstlerische Darstellung, wie die NASA-Raumsonde 'Parker Solar Probe' durch die Korona der Sonne fliegt. Bildrechte: Joy Ng, NASA Goddard Space Flight Center

Es gibt schnellen und langsamen Sonnenwind

MDR WISSEN hat mit dem Sonnenexperten Volker Bothmer von der Universität Göttingen über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Er selbst war zwar nicht an der Studie beteiligt, arbeitet aber gemeinsam mit der Nasa an der wissenschaftlichen Erforschung der Sonne durch Parker Solar Probe. Zudem kennt er den Autor der Studie, der einen viel diskutierten Vortrag zur diesjährigen internationalen Sonnenwind-Konferenz (International Solar Wind Conference) in Kalifornien gehalten hat.

Bothmer zufolge hatte die Fachwelt lange Zeit angenommen, dass aufgrund der enormen Schwerkraft der Sonne keine Atmosphärenteilchen entweichen könnten. In den 1960er- bis 1970er-Jahren konnten dann die Daten mithilfe der Mariner-Raumsonden der Nasa "verschiedene Geschwindigkeiten von Sonnenströmen festgestellt" werden, einige von ihnen periodisch mit der Sonnenrotationszeit. Eine eruptive Protuberanz der Sonne im extremen UV-Licht am 30. März 2010 mit der Erde als Überlagerung zur Veranschaulichung. Bildrechte: NASA, SDO

Der langsame Sonnenwind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometern pro Sekunde (also mit etwa 1.440.000 Stundenkilometern), der schnelle erreicht eine Geschwindigkeit, die zwischen 600 und 800 Kilometern pro Sekunde (etwa 2.160.000 bis 2.880.000 Stundenkilometern) liegt. "Beide Sonnenwinde unterscheiden sich in Plasmazusammensetzung, -temperatur, -dichte und der Magnetfeldstärke. Es ist also nicht nur ein Wind von Teilchen, sondern das von der Sonne erzeugte Magnetfeld wird im Sonnenwind nach außen transportiert", erklärt Bothmer, "der Sonnenwind ist ein von der Sonne abströmendes magnetisches Plasma."

Bis hierhin ist das für die Fachwelt bekannte Materie. Woher diese Teilchen genau kommen und wie sie letztendlich ins Weltall gelangen können, war dagegen ein Rätsel. Woher stammt also die nötige Energie, damit die Winde die Sonne verlassen können? "Man spricht auch von der Heizung der Korona, die die Entweichung des Sonnenwindes hervorruft", sagt Bothmer in Bezug auf die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre. Dabei verweist er auf die Vorhersagen von Eugene Newman Parker, der den Begriff des Sonnenwindes 1959 einführte. Nach ihm ist auch die Nasa-Raumsonde benannt. Ein Satellit direkt vor der Sonne: Parker Solar Probe. Bildrechte: NASA/Johns Hopkins APL

Parker hatte auf "variierende Magnetfelder hingewiesen, die beim ständigen Blubbern der Sonne durch Auftrieb an ihre Oberfläche kommen." Die Magnetfelder mit verschiedenen Polaritäten treten dabei zwangsläufig miteinander in Kontakt. Dadurch werden wiederum magnetische Kurzschlüsse hervorgerufen und elektrische Ströme erzeugt – ähnliches passiert auch bei der Entstehung von Elektronen im Magnetschweif der Erde. Für unser menschliches Augen tanzen dann Polarlichter über den Erdhimmel.

Wo liegt der Entstehungsort des Sonnenwindes?

Bereits 1949 hatte ein weiterer Wissenschaftler, Julius Bartels von der Universität Göttingen erkannt, dass die Sonne als Quelle regelmäßig wiederkehrender geomagnetischer Störungen verantwortlich sei. Diese beruhen auf einer 27-tägigen Periode, hervorgerufen durch die Rotation der Sonne. Das alles half damals aber nicht, den Ursprungsort des Sonnenwindes zu beziffern.

Erst durch die Ulysses-Mission, die zwischen 1992 und 1998 zum ersten Mal die Sonne umrundete und bis 2009 im Einsatz war, kam die Fachwelt der Entschlüsselung des Rätsels einen Schritt näher. "Mit den erstmaligen Flügen über die Pole der Sonne konnte der Zusammenhang der Koronalöcher mit schnellen Sonnenwindströmen unterschiedlicher Magnetfeldrichtungen bestätigt und detailliert erforscht werden", erörtert Bothmer.