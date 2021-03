Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Mars hat das Goldene Tor der Ekliptik im Laufe der letzten Tage schon durchschritten. Am Abendhimmel ist er jeden Tag ein bisschen weiter "links oben" zu sehen als am Tag zuvor.

Am 18. und 19. März wird auch der Mond in diesem Himmelsbereich zu sehen sein. Er ist gerade in seiner zunehmenden Phase und zeigt eine für unsere Breitengrade verhältnismäßig stark liegende Sichel.