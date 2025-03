Das Projekt namens "Ghost Riders in the Sky" (auf Deutsch etwa "Geisterreiter im Himmel") war die erste Mondmission des Unternehmens Firefly Aerospace mit Sitz in Texas, das bisher vor allem Trägerraketen entwickelt hat. Es ist Teil des Nasa-Programms CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Mit diesem Programm will die US-Raumfahrtbehörde auf ihrem Weg zurück zum Mond vergleichsweise günstig und effizient so viel Wissen sammeln wie möglich, indem sie Verträge für Mondlandungen an private Firmen vergibt und mit diesen zusammenarbeitet. Mondmissionen gelten als technisch höchst anspruchsvoll und gehen häufig schief.