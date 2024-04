China will am Donnerstag (25.04.2024) ein weiteres Astronautenteam zu seiner Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) schicken. Die Astronauten Ye Guangfu, Li Cong und Li Guangsu sollen um 20.59 Uhr Ortszeit (14.59 Uhr MESZ) an Bord des Raumschiffs "Shenzhou 18" vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Volksrepublik ins All starten. Das wurde am Mittwoch (24.04.2024) auf einer vom Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz bekannt gegeben.