Raumfahrt Ariane 6 erfolgreich gestartet: Europa kann wieder ins All fliegen

Hauptinhalt

09. Juli 2024, 23:04 Uhr

Die europäische Rakete Ariane 6 ist erstmals in Richtung All abgehoben. Bei ihrem ersten Start von Kourou in Französisch-Guayana aus hatte die neue Trägerrakete unter anderem Mikro-Satelliten von Universitäten und wissenschaftliche Experimente, darunter auch aus Deutschland an Bord.