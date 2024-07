Fragt man dagegen Raumfahrtexperten, ob die europäische Rakete, die seit 2014 entwickelt wird und 2020 zum ersten Mal starten sollte, auf der Höhe der Zeit ist, so lautet die Antwort: Das kann man vergessen. Martin Tajmar, Professor für Raumfahrtsysteme an der der TU Dresden, nimmt gegenüber der dpa kein Blatt vor den Mund und verweist darauf, wie alt die Technik im Vergleich zur privaten Konkurrenz aussieht. "2015 ist das erste Mal die Falcon-9-Rakete erfolgreich wieder gelandet und hat quasi das Zeitalter der wiederverwendbaren Raumfahrt gegründet, wo natürlich alle anderen jetzt dann komplett alt ausschauen."

Die Esa muss wieder mitspielen

Das Wichtigste an der Ariane 6 sei aber, dass sie den Zugang zum Weltall wiederherstelle, der ja auch einer der Ur-Aufträge der europäischen Raumfahrt sei, meint Tajmar. Außerdem ginge es darum, eine Alternative anzubieten, auch wenn diese nicht die günstigste sei. "Es ist wirklich ein schwieriges Umfeld, in dem man sich da befindet." Aber immerhin, so Tajmar, können wir jetzt wieder mitspielen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Test gelingt und die Ariane 6 wie geplant eingesetzt werden kann.

Bildrechte: Christian Hüller/ TU Dresden Wie wir mitspielen, ist wieder was anderes, aber wir können mitspielen und wir sind ein Partner. Prof. Martin Tajmar, TU Dresden

Trotz der großen Konkurrenz sind laut DLR bereits 30 Flüge in Auftrag gegeben. Neben ESA-Missionen wie das Weltraumteleskop PLATO, die 2026 starten wird, um nach erdähnlichen extrasolaren Planeten in der Milchstraße zu suchen, gehören auch Starts für private Kunden wie Amazon dazu. Für das Unternehmen soll die Ariane 6 Kommunikationssatelliten seiner Konstellation Kuiper in den Orbit bringen. Die Hälfte der bisher geplanten Starts sind allein dafür vorgesehen.

Erstflug als ultimativer Testflug

Entsprechend wichtig ist nun ein erfolgreicher Erstflug der neuen Ariane, der am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana startet. Vom Raketenbauer ArianeGroup heißt es zwar, in gewisser Weise sei der erste Flug der ultimative Testflug. Doch der Raumtransportdirektor der Esa, Toni Tolker-Nielsen ist überzeugt: "Es wurde alles getan, damit es ein Erfolg wird. Wenn es scheitert, wäre das wirklich schlimm." Bereits seit über einem Jahr, nach dem letzten Start der Ariane 5 am 6. Juli 2023, konnte die ESA keinen Satelliten ins All befördern. Denn nach dem fehlgeschlagenen kommerziellen Start der Vega C Ende 2022 ist auch die für kleinere Satelliten konzipierte Rakete am Boden geblieben. Die Sojus-Rakete stand infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Die europäischen Raumfahrtbehörde Esa stützte sich teils auf die US-Firma SpaceX von Elon Musk.

56 Meter hoch und 540 Tonnen schwer ist die Ariane 62, die zum Test abheben soll. Die 2 steht dabei für die zwei Booster. Die größere Variante Ariane 64 mit vier Boostern ist über 60 Meter groß und wiegt beim Start rund 900 Tonnen. Zum Vergleich: Die Falcon 9 von SpaceX ist 70 Meter hoch und wiegt 550 Tonnen. Die Nutzlasten: Die Falcon 9 schafft 8,3 Tonnen in eine niedrige Umlaufbahn, die kleinere Ariane 62 laut ESA 10,3 Tonnen, die große Schwester bis zu 21,6 Tonnen.

Bildrechte: ESA - D. Ducros

Gut ein Dutzend Länder waren am Bau der Ariane 6 beteiligt. Die Oberstufe der Rakete wurde im Bremer Werk des Raumfahrtkonzerns ArianeGroup montiert. Die Hauptstufe wird im französischen Ort Les Mureaux gebaut. Weitere deutsche Fertigungsstandorte sind Augsburg und Ottobrunn in Bayern. In Augsburg wurden die Tanks der Oberstufe, Tankteile der Hauptstufe sowie die Außenverkleidungen der Ariane 6 hergestellt, in Ottobrunn Triebwerke und Schubkammern. Hier liegt auch einer der Vorteile der neuen Rakete, denn die Triebwerke der Orbitalstufe können im Weltall mehrfach zünden und so Nutzlast besser und genauer an die vorgeschriebenen Positionen bringen.

"Auch viele wichtige Teile des Ariane-6-Startplatzes in Kourou wurden von deutschen Unternehmen gefertigt. Die Ariane 6 ist damit ein Beleg dafür, dass deutsche Technologie und Know-how im Trägersektor unverzichtbar sind", so DLR Vorstand Pelzer. Dazu gehört auch der 650 Tonnen schwere Starttisch, von dem die Ariane 6, wenn alles klappt, abheben soll.