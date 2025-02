Nasa, Esa und CSA (die kanadische Raumfahrtagentur) haben beschlossen, den Asteroid 2024 YR4 mit dem James-Webb-Weltraumteleskop zu untersuchen. "Um die Gefahr, die vom Asteroiden 2024 YR4 ausgeht, genau einschätzen zu können, benötigen wir eine genauere Schätzung seiner Größe", heißt es in der Mitteilung auf dem Blog der Esa . Bisher gehe man von 40 bis 90 Meter Durchmesser aus. Da nicht klar ist, wie gut der Asteroid das sichtbare Licht reflektiert, sind diese Zahlen nicht sicher. 40 oder 90 Meter bedeuten jedoch einen riesigen Unterschied bei einem möglichen Einschlag.

Das JWST wird daher den Asteroiden im Infrarotlicht (Wärme) untersuchen. "Infrarotbeobachtungen ermöglichen eine viel genauere Schätzung der Größe eines Asteroiden", schreibt die Esa und verweist auf einen kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Artikel , an dem Mitglieder des Planetary Defence Office der ESA mitgearbeitet haben. Die Untersuchungen sollen im März und im Mai stattfinden.

Nach neuesten Berechnungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid 2024 YR4 im Jahr 2032 die Erde trifft, jetzt auf über zwei Prozent gestiegen. Die Nasa gibt einen Wert von 2,2 Prozent an, die Esa 2,02 Prozent.

Er ist 40 bis 100 Meter breit und steuert auf die Erde zu. Der Asteroid 2024 YR4 wurde Ende des Jahres mit dem ATLAS-Teleskop in Río Hurtado in Chile entdeckt. Jetzt überwacht das Büro für Planetenverteidigung der Europäische Weltraumorganisation (Esa) den erdnahen Asteroiden. Denn es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass er die Erde treffen könnte. "Der Asteroid 2024 YR4 hat eine 99-prozentige Chance, die Erde am 22. Dezember 2032 sicher zu passieren, aber ein möglicher Einschlag kann noch nicht ganz ausgeschlossen werden", erklärte die Esa noch Ende Januar. Diese Zahl hat sich jetzt verändert. Nach aktuellen Berechnungen wird sich 2024 YR4 im Dezember 2032 der Erde auf rund 170.000 Kilometer nähern. Das ist nicht einmal die Hälfte des Erde-Mond-Abstandes von durchschnittlich 384.405 Kilometern.