Er ist 40 bis 100 Meter breit und steuert auf die Erde zu. Der Asteroid 2024 YR4 wurde Ende des Jahres mit dem ATLAS-Teleskop in Río Hurtado in Chile entdeckt. Jetzt überwacht das Büro für Planetenverteidigung der Europäische Weltraumorganisation (ESA) den erdnahen Asteroiden. Denn es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass er die Erde treffen könnte. "Der Asteroid 2024 YR4 hat eine fast 99-prozentige Chance, die Erde am 22. Dezember 2032 sicher zu passieren, aber ein möglicher Einschlag kann noch nicht ganz ausgeschlossen werden", erklärte die ESA.