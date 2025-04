Sternwarten und Planetarien Faszination Astronomie: Mitteldeutschland schaut zu den Sternen

04. April 2025, 14:10 Uhr

Vom 4. bis 7. April 2025 tagt die Gesellschaft Deutscher Planetarien im Planetarium in Halle. In Mitteldeutschland hat Astronomie einen hohen Stellenwert und wurde bereits in der DDR in den Schulen gelehrt. Dabei stehen Sternwarten und Planetarien vor einigen Herausforderungen.