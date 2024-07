Gegen 22 Uhr (MESZ) am 12. August befindet sich der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen am niedrigen Horizont. Der Blick sollte dabei in die Mitte der Sternbilder Perseus, Giraffe und Kassiopeia wandern. Gegen 1.30 Uhr am frühen Morgen des 13. August wird der Mond untergehen und die Nacht wird an Dunkelheit hinzugewinnen – der ideale Beobachtungszeitpunkt. Wenn die Sonne aufgeht, wird es für die Beobachtung jedoch zu hell sein.