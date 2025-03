Der Vollmond im März ist ein besonderer. Nicht wegen seiner Namen wie Wurmmond (wegen der aktiveren Regenwürmer im wärmer werdenden Boden) oder Lenzmond (Nach Lenz für Frühling). Es ist auch kein Supermond, den gibt es erst am 5. November. Dafür erleben wir die erste Mondfinsternis des Jahres 2025 am frühen Morgen des 14. März. Dabei handelt es sich um eine totale Mondfinsternis.

Zugegeben: Die Chancen, viel von dieser Mondfinsternis mitzubekommen, sind gering. Über Leipzig tritt der Mond gegen fünf Uhr morgens (MEZ) in den Halbschatten der Erde. Ungefähr eine Stunde später fällt der Kernschatten der Erde auf den Trabanten, in Leipzig, Magdeburg und Jena um 6:28 Uhr, in Dresden um 6:23 Uhr und Bautzen um 6:19 Uhr. Ab da ist die Finsternis sichtbar. Das Problem. Das ist nur wenige Minuten vor dem Monduntergang. Erst eine Stunde später, um 7:26 Uhr ist der Mond vollständig in den Kernschatten eingedrungen, die Totalität beginnt.

Und so bleibt der Mond weiterhin faszinierend. Auch wegen der vielen Missionen, die in diesen Tagen unseren Begleiter erreichen. Am 6. März 2025 hatten sich das Team von MDR WISSEN und des Planetariums in Halle (an der Saale) gemeinsam den Mond angeschaut und dabei auch einen Blick in die Krater und Maria (lat. für Meere, das sind die großen dunklen Flächen) und auf die Vergangenheit und Zukunft der Monderforschung geworfen. Das Video finden Sie hier: